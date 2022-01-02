Как Россия пережила второй год пандемии коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в 2021 году пришелся на ноябрь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В уходящем году пандемия коронавируса серьезно ударила по российскому здравоохранению: стране пришлось пережить третью и четвертую волны заболеваемости, а также распространение штамма «Дельта» и появление «Омикрона». Для борьбы с болезнью вводилась обязательная вакцинация, QR-коды и даже выплаты для части вакцинированных. URA.RU составило список основных событий этого года, связанных с коронавирусом.

Заболеваемость и смертность:

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Начался 2021 год в России с борьбы со второй волной пандемии, накрывшей страну еще с осени прошлого года. Уже к концу января ее удалось победить и снизить заболеваемость почти в два раза — с 29,9 тысячи случаев до 18 тысяч;

Но уже летом — в июне — в стране началась третья волна: количество заболевших (до 26 тысяч случаев ежедневно) побило рекорд весны и лета. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявлял, что причина этому кроется в крайне низких темпах вакцинации и непринятии COVID-ограничений. В то же время в Москве и регионах вводились новые меры — «бесковидные» рестораны и QR-коды в транспорте — и к концу лета пандемия пошла на спад;

В октябре коронавирус вспыхнул с новой силой — темпы заражаемости быстро вернулись к рекордным 30-32 тысячам случаев за сутки. Но в то же время резко начала расти смертность: летальность по сравнению с 2020 годом выросла почти в два раза и перевалила за тысячу смертей в день. По словам директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, во многом негативная статистика связана с тем, что россияне до последнего не обращаются к врачам за помощью;

Пик заболеваемости за весь год в итоге пришелся на ноябрь: рекорд был установлен 6 ноября, когда заболели 41 335 человек. Также обновился и рекорд смертности: 18 ноября количество летальных исходов от коронавируса достигло 1251. Издание Financial Times сообщило, что Россия заняла второе место в мире по абсолютному количеству смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии. Впрочем, в конце декабря вирус сдал позиции: и смертность, и заражаемость вернулись к октябрьским показателям.

Вакцинация:

В конце января в России по поручению президента РФ Владимира Путина началась массовая вакцинация препаратами «Спутник V» и «ЭпиВак-Корона». До этого прививали только людей из групп риска;

В феврале Минздрав РФ зарегистрировал третью вакцину от коронавируса — «КовиВак». Среди народа она почти сразу получила статус «элитной», так как ставили ее в основном чиновникам;

Еще одну вакцину от COVID — однокомпонентный «Спутник Лайт» — зарегистрировали в мае. Позже Минздрав порекомендует использовать ее только для ревакцинации;

В конце июня власти разрешили вакцинировать от коронавируса беременных, а еще через месяц прививаться разрешили людям с онкологическими заболеваниями;

Самой спорной вакциной стала «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», которую летом пустили в оборот, — многие вирусологи и иммунологи сомневались в ее эффективности и рекомендовали гражданам выбрать другой препарат. В итоге вакцину решили доработать;

В конце ноября в России зарегистрировали вакцину от COVID «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Препарат создали на основе «Спутника V», но концентрацию для подростков уменьшили в пять раз, а для детей от 6 до 11 лет — в десять раз.

QR-коды:

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С января на «Госуслугах» россияне начали получать QR-коды о вакцинации, но впервые их начали требовать в июне, когда жителям Москвы и Подмосковья, у которых нет кодов, запретили посещать общепиты. Почти сразу такую меру повторили почти во всех регионах России. Требование ослабили, когда вторая волна пандемии сдала позиции;

С осенним всплеском заболеваемости вернулись и QR-коды: теперь их выдавали также тем, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Без кодов в разных регионах страны не пускали в торговые центры, общественный транспорт, кафе, музеи, библиотеки, рестораны и в другие места. Позже в правительстве объяснили, что такая мера вводится, чтобы не допустить резкого ухудшения ситуации и замотивировать граждан пойти на прививку;

В ноябре президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты — именно в это время многие губернаторы начали ужесточать проходной режим на долгий срок — вплоть до начала 2022 года. К середине месяца подобные меры ввели 77 субъектов. После этого в оперштабе по борьбе с коронавирусом объявили о начале разработки законопроектов о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и в магазинах;

Законопроекты о QR-кодах вызвали различную реакцию в обществе: одни граждане их поддерживали, другие же выступали резко против. В итоге к декабрю закон о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме, его планируют доработать, а 16 декабря в первом чтении приняли законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общественного питания и массовой торговли.

Новые штаммы:

В конце апреля в Россию пришел новый штамм коронавируса — «Дельта», который появился в Индии. Ему удалось вытеснить предыдущие варианты вируса, он стал доминирующим России и мире. Его распространенность летом, по данным Роспотребнадзора, достигла 70%;

В конце июля в научном центре Роспотребнадзора «Вектор» сообщили, что в России выявили единичные случаи заражения «гамма»-штаммом COVID. Этот вариант вируса появился в январе прошлого года в Бразилии. Штамм втрое заразнее «оригинального» варианта коронавируса, сообщили в Минздраве Бразилии, однако в России он почти не распространялся;

В конце ноября в Южной Африке обнаружили новый штамм коронавируса — «Омикрон». В ВОЗ определили мутацию как вызывающую беспокойство и предположили, что существующие вакцины могут быть малоэффективны. До России омикрон-штамм дошел в декабре. Тогда же вирусологи предположили, что он может стать «живой вакциной» от коронавируса, поскольку он, хоть и более заразный, но переносится легче и имеет более низкую летальность, чем другие разновидности коронавируса.