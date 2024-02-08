В Азербайджане прошли исторические выборы президента

Корреспондент URA.RU посмотрел, как главу республики впервые избирали в Карабахе

08 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Президента Азербайджана впервые в истории избрали в Карабахе Фото: Глеб Хорин © URA.RU В Азербайджане состоялись досрочные выборы президента. Впервые за историю государства они прошли и в Карабахе, взятом под контроль Азербайджана в прошлом году. По данным экзитполов, с результатом 92,05% победил действующий президент Ильхам Алиев. Глава республики Алиев назначил проведение выборов на год раньше положенного срока. Одной из причин этого решения он называл вхождение Азербайджана в новую историческую эпоху. Ряд экспертов связывает решение с тем, что, благодаря победе в Карабахе, Алиев значительно увеличил свой рейтинг и получил высокую поддержку. Алиев победил на выборах, находясь на пике своей популярности Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Досрочные выборы проходят на пике популярности президента и для подтверждения своей высокой легитимности. И это очень важно, так как он будет подписывать или утверждать судьбоносные решения, которые связаны с полным восстановлением территориальной целостности страны и заключением мирного договора с Арменией», — заявил местным СМИ депутат Русам Мусабеков. Действительно, население республики активно включилось в выборы. Центральный избирком Азербайджана отчитался о явке в 76,7%. На избирательных участках — очереди из желающих оставить свой голос. На голосовании в 2018 году выборы всего посетили 74% избирателей. На избирательных участках Азербайджана очереди из желающих проголосовать Фото: Глеб Хорин © URA.RU «Мы видим как слаженно работает и избирательная комиссия, и наблюдатели, как свободно люди приходят на выборы. Нам сказали, что граждане приходили голосовать с утра, как только открылись избирательные участки, это демонстрирует заинтересованность избирателей, они осознают насколько это важно, понимают свою гражданскую ответственность», — сообщает заместитель директора российского Института политических исследований, член Международной миссии наблюдателей «Гражданский диалог» Дарья Гревцова. Власти Азербайджана пошли на целый ряд мер, чтобы обеспечить честность, прозрачность и легитимность выборов. В государство пригласили 760 международных наблюдателей. С января в Азербайджане работали представители ОБСЕ. Они также участвовали в выборах в качестве наблюдателей. По стране в целом работают более 90 тыс. наблюдателей. Власти также установили практически на всех участках камеры видеонаблюдения. Была использована и новая технология — биометрический считыватель пальца для. Система использовалась для регистрации избирателей, чтобы избежать каруселей. Освещать ход выборов пригласили 109 международных средств массовой информации. На выборах позаботились о слепых и о людях с ОВЗ. На тех участках, где много маломобильных граждан, специально установили пандусы (более 2 тысяч участков). Участки оборудовали трафаретами и для письма и шрифтами Брайля для слепых. Впервые за всю историю государства выборы проходили и на территории Карабаха. Здесь открыли 26 избирательных участков. В частности, граждане смогли прийти к избирательным урнам в Шуше, провозглашенной в 2021 г. Алиевым культурной столицей Азербайджана, в Ханкенди,в Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачине и Кельбаджаре. Все они до Осенней войны 2020 г. и антитеррористической операции сентября 2023 г. контролировались армянскими силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Точное число избирателей, проживающих в Карабахе, избирком не раскрывал. Судя по очередям и ажиотажу вблизи пунктов для голосования, участвуют в выборах люди охотно. Жители Карабаха считают своим долгом проголосовать на президентских выборах Фото: Глеб Хорин © URA.RU «На территории (Карабаха) сейчас немного людей, но символически очень важно, что хотя бы там 1000 человек будет голосовать и это будет голосование на освобожденных территориях. Азербайджан начинает, действительно, новую главу своей истории», — заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Корреспондент агентства посетил три избирательных участка в Карабахе: в городах Физули, Зангилан и Лачин. Все три были переполнены. Проголосовать для переселившихся в Карабах жителей — своего рода долг. Они считают своей обязанностью таким образом отблагодарить власти за все то, что для них сделали: за возможность вернуться домой, за бесплатное комфортабельное жилье с водой и газом, за быстрое восстановление Карабаха (с 2020 г. в рамках программы возвращения перемещенных лиц и восстановления Карабаха государство потратило свыше 7 $ млрд). В этом смысле поддержка Алиева на освобожденных территориях, действительно, колоссальная. «Все за Ильхама (Алиева) голосуют, потому что он хороший. И я за него. Хороший он», — комментирует агентству местный житель Закир Багиров. Местные жители открыто заявляют о поддержке Алиева Фото: Глеб Хорин © URA.RU «У нас здесь есть буквально все. А главное — мы смогли вернуться на свои родные земли. Конечно, мы поддержим действующего президента», — делится с агентством житель Лачина Джамиль. Если в регионах Карабаха Алиева поддерживают за возможность жить дома, в Баку его ценят как грамотного политика. Бакинцы отмечают правильный экономический, внешнеполитический курсы, которые взял их президент. Местные видят его безальтернативным кандидатом. В связи с этим интрига этих президентских выборов, конечно же, была минимальная. Алиев набрал исторический максимум — более 92% голосов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Азербайджане состоялись досрочные выборы президента. Впервые за историю государства они прошли и в Карабахе, взятом под контроль Азербайджана в прошлом году. По данным экзитполов, с результатом 92,05% победил действующий президент Ильхам Алиев. Глава республики Алиев назначил проведение выборов на год раньше положенного срока. Одной из причин этого решения он называл вхождение Азербайджана в новую историческую эпоху. Ряд экспертов связывает решение с тем, что, благодаря победе в Карабахе, Алиев значительно увеличил свой рейтинг и получил высокую поддержку. «Досрочные выборы проходят на пике популярности президента и для подтверждения своей высокой легитимности. И это очень важно, так как он будет подписывать или утверждать судьбоносные решения, которые связаны с полным восстановлением территориальной целостности страны и заключением мирного договора с Арменией», — заявил местным СМИ депутат Русам Мусабеков. Действительно, население республики активно включилось в выборы. Центральный избирком Азербайджана отчитался о явке в 76,7%. На избирательных участках — очереди из желающих оставить свой голос. На голосовании в 2018 году выборы всего посетили 74% избирателей. «Мы видим как слаженно работает и избирательная комиссия, и наблюдатели, как свободно люди приходят на выборы. Нам сказали, что граждане приходили голосовать с утра, как только открылись избирательные участки, это демонстрирует заинтересованность избирателей, они осознают насколько это важно, понимают свою гражданскую ответственность», — сообщает заместитель директора российского Института политических исследований, член Международной миссии наблюдателей «Гражданский диалог» Дарья Гревцова. Власти также установили практически на всех участках камеры видеонаблюдения. Была использована и новая технология — биометрический считыватель пальца для. Система использовалась для регистрации избирателей, чтобы избежать каруселей. Освещать ход выборов пригласили 109 международных средств массовой информации. На выборах позаботились о слепых и о людях с ОВЗ. На тех участках, где много маломобильных граждан, специально установили пандусы (более 2 тысяч участков). Участки оборудовали трафаретами и для письма и шрифтами Брайля для слепых. Впервые за всю историю государства выборы проходили и на территории Карабаха. Здесь открыли 26 избирательных участков. В частности, граждане смогли прийти к избирательным урнам в Шуше, провозглашенной в 2021 г. Алиевым культурной столицей Азербайджана, в Ханкенди,в Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Агдаме, Джебраиле, Физули, Зангилане, Губадлы, Лачине и Кельбаджаре. Все они до Осенней войны 2020 г. и антитеррористической операции сентября 2023 г. контролировались армянскими силами непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. Точное число избирателей, проживающих в Карабахе, избирком не раскрывал. Судя по очередям и ажиотажу вблизи пунктов для голосования, участвуют в выборах люди охотно. «На территории (Карабаха) сейчас немного людей, но символически очень важно, что хотя бы там 1000 человек будет голосовать и это будет голосование на освобожденных территориях. Азербайджан начинает, действительно, новую главу своей истории», — заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Корреспондент агентства посетил три избирательных участка в Карабахе: в городах Физули, Зангилан и Лачин. Все три были переполнены. Проголосовать для переселившихся в Карабах жителей — своего рода долг. Они считают своей обязанностью таким образом отблагодарить власти за все то, что для них сделали: за возможность вернуться домой, за бесплатное комфортабельное жилье с водой и газом, за быстрое восстановление Карабаха (с 2020 г. в рамках программы возвращения перемещенных лиц и восстановления Карабаха государство потратило свыше 7 $ млрд). В этом смысле поддержка Алиева на освобожденных территориях, действительно, колоссальная. «У нас здесь есть буквально все. А главное — мы смогли вернуться на свои родные земли. Конечно, мы поддержим действующего президента», — делится с агентством житель Лачина Джамиль. Если в регионах Карабаха Алиева поддерживают за возможность жить дома, в Баку его ценят как грамотного политика. Бакинцы отмечают правильный экономический, внешнеполитический курсы, которые взял их президент. Местные видят его безальтернативным кандидатом. В связи с этим интрига этих президентских выборов, конечно же, была минимальная. Алиев набрал исторический максимум — более 92% голосов.