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02 мая 2017
17:36  02 мая 2017 6

Пенсии работающим россиянам все-таки могут повысить

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер может ненамного поднять пенсииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
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Российский премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству труда и Пенсионному фонду РФ до 24 мая проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Также к процессу подключат Минфин и Минэкономразвития, которые подготовят финансово-экономическое обоснование для введения данной меры после полного анализа ситуации с выплатами пенсий, пишет агентство Nation News.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам обойдется бюджету страны в 170 — 200 млрд рублей.

Лев Истомин
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