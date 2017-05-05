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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
07:16  05 мая 2017 0

Трамп разрешил проводить политическую агитацию в церкви

Клипарт, трамп дональд
Трампа разрешил религиозным группам поддерживать того или иного кандидата на выборахФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп подписал указ о религиозных свободах, смягчающий запрет на политическую агитацию в церкви. Теперь в американских храмах разрешено не только поддерживать того или иного политика, но и заниматься другими видами деятельности, связанными с политикой.

Поправки Трампа разрешают религиозным группам поддерживать того или иного кандидата на выборах. Ранее действовал запрет на подобную поддержку, введенный президентом Линдоном Джонсоном, напоминает «Национальная служба новостей». Однако, чтобы полностью отменить поправку, нового лидера США, еще нужно одобрение конгресса.

Трамп отметил, что с принятием этого закона, налоговое ведомство не сможет преследовать организации религиозного характера за политические выступления. «При моей администрации свобода слова больше не будет останавливаться на ступенях соборов, синагог и других религиозных зданий», — приводит слова американского президента «Федеральное агентство новостей». По его мнению, указ защитит свободу религии и слова в США.

Данный документ многие эксперты считают противоречивым, отмечает информагентство Nation News. По мнению некоторых из них, он усугубит конфликты между конфессиями.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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