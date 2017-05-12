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12 мая 2017
Главные новости Москвы
20:32  12 мая 2017 0

«Я их послал и поступил как патриот!». Российский миллиардер раскрыл подробности развода с женой в Лондоне

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., евро, деньги
Бизнесмен не собирается делиться деньгами с бывшей супругойФото: Pixabay

Бывший владелец независимой газовой компании «Нортгаз» Фархад Ахмедов прокомментировал решение Высокого суда Лондона, который присудил его бывшей жене компенсацию в 600 млн долларов. Платить эти деньги экс-супруге Татьяне Ахмедовой он не собирается.

Как сообщало ранее «URA.RU», суд Лондона присудил жене российского миллиардера рекордную сумму компенсации. Решение вступило в силу 11 мая. Однако Фархад Ахмедов заявил РБК, что бракоразводный процесс в лондонском суде является «возмутительным злоупотреблением английской правовой системой». «Британские суды всегда на стороне жен, особенно богатых мужей, чтобы эти бывшие жены тратили отсуженные деньги в Англии, в том числе на содержание британского правосудия», — отмечает предприниматель.

Ахмедов сообщил, что сыграл свадьбу с супругой в России в 1993 году, после чего они переехали жить в Лондон, там у них родились двое сыновей. По делам компании предпринимателю пришлось постоянно находиться в России, а супруга отказывалась сопровождать его в этих поездках.

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Ахмедов рассказывает, что развелся с Татьяной еще в 2000 году, после того как она «призналась, что неоднократно изменяла мужу». Развод был оформлен по заявлению бизнесмена в одном из московских загсов. Юристы бывшей жены пытались оспорить законность развода, зарегистрированного в России, и настаивали на его аннулировании.

В 2003 году Татьяна Ахмедова, у которой два гражданства (России и Великобритании), ходатайствовала о разводе в соответствии с английским правом. Сделал она это «тайно» всего через три дня после того, как Ахмедов получил деньги от продажи НОВАТЭКу 49% «Нортгаза» за 1,375 млрд долларов, уточняет азербайджанское издание Haqqin.

Ахмедов сообщил, что не стал участвовать в этом разбирательстве, так как «не захотел раскрыть чужому государству и правосудию конфиденциальные документы о «Нортгазе». «Я их послал и поступил как патриот!» — заявил бизнесмен.

До сих пор юристы не нашли ни одного актива бизнесмена в Великобритании, на который можно было бы наложить арест. «Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет», — утверждает миллиардер.

В апреле 2017 года Forbes оценил состояние Фархада Ахмедова в 1,3 млрд долларов, поместив его на 67-ю строчку в рейтинге богатейших россиян.

Нина Калинина
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