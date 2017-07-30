Часть российских туристов отказалась лететь на самолете «Турецких авиалиний» из Антальи в Москву. Перед взлетом лайнер дважды «выключился», и люди запаниковали.
Одна из пассажирок рейса 3978 Елена Протопопова рассказала «Лайфу» что при движении по взлетной полосе у лайнера два раза отключалась вся электроника и глох двигатель. В результате, пропал даже свет в салоне. Стюарды при этом успокаивали встревоженных пассажиров, говорили, что случилась небольшая техническая неполадка. Полный пассажиров самолёт начали чинить прямо в аэропорту.
«Когда уже все начали рыдать, нам сказали, что была какая-то проблема с топливной системой, якобы недостаточно топлива было залито, — рассказала туристка. — Женщины плакали. Нам подогнали трап, и около 25 человек вышли и отказались лететь». Сейчас судьба оставшихся в Турции россиян решается.
Самолет вылетел из Антальи почти с трехчасовой задержкой. Вместо 8:15, он поднялся в небо в 11:01.