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30 июля 2017
14:49  30 июля 2017 0

Российские туристы отказались вылетать из Турции на самолете, который дважды «выключился»

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Сейчас судьба оставшихся в Турции россиян решаетсяФото: depositphotos.com

Часть российских туристов отказалась лететь на самолете «Турецких авиалиний» из Антальи в Москву. Перед взлетом лайнер дважды «выключился», и люди запаниковали.

Одна из пассажирок рейса 3978 Елена Протопопова рассказала «Лайфу» что при движении по взлетной полосе у лайнера два раза отключалась вся электроника и глох двигатель. В результате, пропал даже свет в салоне. Стюарды при этом успокаивали встревоженных пассажиров, говорили, что случилась небольшая техническая неполадка. Полный пассажиров самолёт начали чинить прямо в аэропорту.

«Когда уже все начали рыдать, нам сказали, что была какая-то проблема с топливной системой, якобы недостаточно топлива было залито, — рассказала туристка. — Женщины плакали. Нам подогнали трап, и около 25 человек вышли и отказались лететь». Сейчас судьба оставшихся в Турции россиян решается.

Самолет вылетел из Антальи почти с трехчасовой задержкой. Вместо 8:15, он поднялся в небо в 11:01.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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