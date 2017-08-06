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06 августа 2017
05 августа 2017
12:05  06 августа 2017 0

Над Порошенко посмеялись в Сети из-за полета на истребителе. «Отработал тренировочный побег из страны». ВИДЕО, ФОТО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко снова увлекся военными игрушкамиФото: пресс-служба Президента Украины

Украинского лидера Петра Порошенко в соцсетях высмеяли за полет на советском истребителе МиГ-29. Его уличили в подражании президенту рФ Владимиру Путину, а также желании показать, что на Украине все же существуют ВВС.

На своей странице в Facebook Порошенко выложил видеозапись с полетом на МИГ, который посвятил Дню ВВС Украины. Глава государства также поздравил украинских военных летчиков с их праздником.

Однако блогеры раскритиковали полет Порошенко, отметив несколько казусов. Во —первых, как заметили в соцсетях, президент Украины подражал своему коллеге из России, причем не очень удачно, так как в самолете оказался лишь за штурвалом второго пилота. Во-вторых, многие усомнились, что на Украине вообще остались ВВС. Третьи обратили внимание на то, что президент нашел в себе силы забраться в самолет советской разработки, несмотря на принятый ранее в стране закон о декоммунизации.

По мнению некоторых комментаторов, украинский глава на самолете пытался догнать белочку, другие говорят о побеге из страны. «Сегодня Петр Порошенко отработал свой первый, самостоятельный, тренировочный „полет-побег“ из страны на МИГ-29. Жду, когда Порошенко на подлодке прокатится!». — шутят пользователи соцсетей.

Нина Калинина
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