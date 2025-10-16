В Госдуме проголосовали за штрафы за отказ пускать операторов в многоквартирные дома

ГД одобрила в I чтении штрафы до 500 тыс руб за недопуск операторов связи в дома
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах за недопуск операторов связи в дома
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах за недопуск операторов связи в дома

В России могут ввести штрафы до 500 тысяч рублей за необоснованный отказ управляющих компаний пускать операторов связи в многоквартирные дома. Соответствующий законопроект приняли депутаты ГД в первом чтении.

«По указанной статье за такое нарушение может последовать штраф для должностных лиц в размере от 10 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте правовой информации.

Законопроект предусматривает свободный доступ операторов к общедомовому имуществу для размещения и обслуживания сетей связи. Как отмечают авторы инициативы, управляющие компании нередко затрудняют такой доступ, выдвигая дополнительные требования или взимая плату, что ограничивает конкуренцию.

В пояснительной записке сказано, что подобные действия создают дискриминационные условия для операторов и нарушают права абонентов. Законопроект внесен группой сенаторов во главе с Дмитрием Вороной и будет рассмотрен во втором чтении после доработки.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести автоматическое возмещение платы за мобильную связь при массовых отключениях интернета или голосовой телефонии. Они считают необходимым создать механизм автоматического возмещения без подачи индивидуальных обращений от граждан, особенно в период массовых ограничений.

По их мнению, компенсация должна производиться автоматически на основании сетевых журналов и данных регуляторов, если связь отсутствует более часа или качество значительно снижается. Кроме того, депутаты предлагают обязательную публикацию статистики отключений и информирование абонентов о начисленной компенсации через SMS и личные кабинеты.

