Аналитики изучили российский рынок подержанных автомобилей, чтобы назвать модели машин, которые обойдутся покупателям по цене флагманской модели iPhone. Как оказалось, купить машину за те же деньги вполне реально.
При этом автомобиль будет пусть не новый, но в нормальном состоянии и на ходу, сообщает «Экономика сегодня».
В пределах 80-90 тысяч рублей, в именно такой ожидается стоимость iPhone X в России, можно приобрести малолитражку Daewoo Matiz в неплохом состоянии 2007-10 года выпуска. Примерно в такую же цену можно уложиться, покупая бюджетный седан Daewoo Nexia с двигателем 85 л. с.
В цену топового смартфона можно уложиться и покупая отечественные авто — например, легендарную «Ниву» ВАЗ-2121 или «семерку» ВАЗ-2107. Правда, возраст внедорожника будет составлять порядка 20 лет, а «классики» — порядка 10 лет, пишет Nation News.
Если же удастся приобрести за 80-90 тыс. рублей такие машины, как Renault Symbol, Volkswagen Golf, Mercedes-Benz C-Class, или BMW 5-Series, то не стоит обольщаться — чтобы поддерживать приобретение в рабочем состоянии, наверняка потребуются дополнительные финансовые вливания.
Как ранее писало «URA.RU», с 2018 года новые смартфоны Apple могут перестать работать на территории России из-за планов компании отказаться от слота для привычных SIM-карт и перейти на использование модуля eSim. Данная технология в России находится под запретом.