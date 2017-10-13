Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что причиной утраты Крыма стала недостаточная украинизация образования в этом «языковом гетто», как назвала она полуостров. Русский язык, на котором велось преподавание в крымских школах, привел к потере контроля над этой территорией.
«Какие-либо созданные „языковые гетто“ — это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», — цитирует Гриневич «Лента.ру». Также чиновница указала, что 75% выпускников школ в Береговском районе Закарпатской области, где компактно проживают венгры, в 2017 году не знали украинского языка.
При этом, что характерно, лучшие результаты сегодня демонстрируют выпускники украинских школ, где преподавание ведется на русском, замечает «Национальная служба новостей».
Заявление Гриневич в защиту подписанного президентом Порошенко закона об образовании является своеобразным ответом всем, кто возмутился нарушениями прав национальных меньшинств на возможность изучать родной язык. Помимо Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России, нововведение негативно оценили в ЕС. Так, ПАСЕ в принятой 12 октября резолюции рекомендовала Киеву «пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании».
После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Бухаресте заявил, что власти страны решили сделать исключение для языков стран, входящих в Евросоюз, сообщает сайт kp.ru.
Как уже писало «URA.RU», новый закон предполагал запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса, а в 2020-м все другие языки, включая русский, должны были изгнаны из украинских школ.