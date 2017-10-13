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13 октября 2017
22:16  13 октября 2017 0

Министр образования Украины объяснила утрату Крыма и назвала его «языковым гетто»

Севастополь и Симферополь. 2014 - 2016, набережная, крым, севастополь, бухта, памятник погибшим кораблям
Украина на 23 года превратила полуостров в "гетто"Фото: Константин Михальчевский © URA.RU
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Министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что причиной утраты Крыма стала недостаточная украинизация образования в этом «языковом гетто», как назвала она полуостров. Русский язык, на котором велось преподавание в крымских школах, привел к потере контроля над этой территорией.

«Какие-либо созданные „языковые гетто“ — это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», — цитирует Гриневич «Лента.ру». Также чиновница указала, что 75% выпускников школ в Береговском районе Закарпатской области, где компактно проживают венгры, в 2017 году не знали украинского языка.

При этом, что характерно, лучшие результаты сегодня демонстрируют выпускники украинских школ, где преподавание ведется на русском, замечает «Национальная служба новостей».

Заявление Гриневич в защиту подписанного президентом Порошенко закона об образовании является своеобразным ответом всем, кто возмутился нарушениями прав национальных меньшинств на возможность изучать родной язык. Помимо Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России, нововведение негативно оценили в ЕС. Так, ПАСЕ в принятой 12 октября резолюции рекомендовала Киеву «пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании».

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Бухаресте заявил, что власти страны решили сделать исключение для языков стран, входящих в Евросоюз, сообщает сайт kp.ru.

Как уже писало «URA.RU», новый закон предполагал запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса, а в 2020-м все другие языки, включая русский, должны были изгнаны из украинских школ.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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