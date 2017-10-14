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14 октября 2017
18:16  14 октября 2017 0

Виторган обматерил Чичваркина, спасая честь Ксении Собчак. ВИДЕО

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
Ксения вывела скандал на международный уровеньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган послал бизнесмена Евгения Чичваркина на *** после того, как тот пообещал сделать то же самое с его супругой, если она будет баллотироваться на выборах президента в 2018 году.

Виторган уточил, что — в отличие от Чичваркина, — он в «договорных матчах» участия не принимал. После чего обматерил оппонента, пожелав последнему «хорошего жениха», пишет «Лента.ру».

Также за Ксению Собчак вступился лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, опубликовав в Сети стихотворение о «забомбивших джентльменах» Чичваркине и Навальном, которые выступают против «баб» в политике.

«Вроде как бы демократы, И Чичваркин, и Навальный, Их успехи многократны, В сфере вроде либеральной. Вдруг наехали на Ксюшу, — „Ты куда, ***, прешь, кобыла, Мы ж за равноправие, слушай, — Свое место позабыла? — написал Шнуров.

Видео: Varlamov News / Telegram

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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