Супруг телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган послал бизнесмена Евгения Чичваркина на *** после того, как тот пообещал сделать то же самое с его супругой, если она будет баллотироваться на выборах президента в 2018 году.
Виторган уточил, что — в отличие от Чичваркина, — он в «договорных матчах» участия не принимал. После чего обматерил оппонента, пожелав последнему «хорошего жениха», пишет «Лента.ру».
Также за Ксению Собчак вступился лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, опубликовав в Сети стихотворение о «забомбивших джентльменах» Чичваркине и Навальном, которые выступают против «баб» в политике.
«Вроде как бы демократы, И Чичваркин, и Навальный, Их успехи многократны, В сфере вроде либеральной. Вдруг наехали на Ксюшу, — „Ты куда, ***, прешь, кобыла, Мы ж за равноправие, слушай, — Свое место позабыла? — написал Шнуров.
Видео: Varlamov News / Telegram