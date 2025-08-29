ВС РФ поразили украинский объект ВПК возле офиса британской организации

Российские вооруженные силы нанесли удар по объекту украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, который находился через улицу от здания Британского совета (признан нежелательной организацией в РФ). Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
«Должен сказать, что один из таких объектов украинского военно-промышленного комплекса находится в непосредственной близости от здания Британского совета. Буквально через улицу. Насколько я понимаю отсюда, он был успешно поражен», — заявил посол в интервью в эфире телеканала «Россия 24». Посол также уточнил, что в результате удара пострадал сотрудник службы охраны.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми сообщал о вызове российского посла Андрея Келина в Лондоне после сообщений о повреждении здания Британского совета в Киеве в результате ночных ударов. Британская сторона не предоставила доказательств причастности России к инциденту. Российские власти неоднократно заявляли, что удары наносятся только по военным объектам и инфраструктуре ВСУ.
