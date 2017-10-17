Ученые назвали главные условия удачного секса

09:34 17 октября 2017 1

Оба партнера должны получить удовольствие Фото: depositphotos.com © URA.RU

Группа ученых из Канады, Португалии, Бразилии и Нидерландов выяснила условия для получения удовлетворения от секса.

По мнению специалистов, сексуальное удовлетворение сильного пола зависит от эректильной функции, а также сексуального желания женщины и ее оргазма.

Женщины испытывают удовольствие от этих же факторов. Обоим партнерам важна степень удовлетворения друг друга, пишет «Лента.ру».

В анкетировании приняли участие 124 пары, состоящие из партнеров разного пола в возрасте от 19 до 69 лет. Респонденты рассказали о степени своего удовлетворения от полового акта.