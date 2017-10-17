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17 октября 2017
16 октября 2017
09:34  17 октября 2017 1

Ученые назвали главные условия удачного секса

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Оба партнера должны получить удовольствиеФото: depositphotos.com © URA.RU

Группа ученых из Канады, Португалии, Бразилии и Нидерландов выяснила условия для получения удовлетворения от секса.

По мнению специалистов, сексуальное удовлетворение сильного пола зависит от эректильной функции, а также сексуального желания женщины и ее оргазма.

Женщины испытывают удовольствие от этих же факторов. Обоим партнерам важна степень удовлетворения друг друга, пишет «Лента.ру».

В анкетировании приняли участие 124 пары, состоящие из партнеров разного пола в возрасте от 19 до 69 лет. Респонденты рассказали о степени своего удовлетворения от полового акта.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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