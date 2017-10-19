19:07 19 октября 2017 0

Дипломат ответила голландскому прокурору Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российская сторона считает предвзятой позицию прокуратуры Нидерландов по делу о крушении Boeing в Донбассе. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, голландским следователям необходимо изучить данные, предоставленные Москвой.

Такими словами дипломат прокомментировала заявления генпрокурора Нидерландов, удивившегося тому, что Россия два года не предоставляла данные с одного из своих радаров.

Захарова убеждена в том, что голландская сторона избирательно подходит к работе над доказательной базой расследования крушения рейса MH17. По мнению спикера МИД, такую позицию нельзя считать объективной.

Кроме того, Захарова недовольна тем, что российским усилиям в расследовании трагедии дается неоднозначная оценка. По словам дипломата, Россия с самого начала помогала Голландии, передавая даже те данные, которые были засекречены.