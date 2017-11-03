02:45 03 ноября 2017 0

Особую связь с будущим мужем Светлана заметила сразу Фото: кадр из фильма «Брат»

Телевизионный режиссер Светлана Бодрова дала первое интервью, спустя 15 лет после пропажи супруга. В нем она поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем, об отношении к «реинкарнации» своего основного проекта — программы «Жди меня» — и возмутительном отрывке из фильма о Бодрове блогера Юрия Дудя.

Интервью Светланы опубликовало интернет-издание COLTA. В нем женщина рассказала, что познакомилась с будущим мужем 20 лет назад, в одно время с создателем культовой программы «Жди меня» Сергеем Кушнеревым. Встреча произошла во время отпуска: телекомпания ВИD отправила сотрудников на Кубу, и в самолете Светлана разговорилась с Кушнеревым, а тот познакомил ее со своим лучшим другом — Сергеем Бодровым.

«И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: „Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад“. Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь», — поделилась воспоминаниями Светлана.

Также вдова актера возмутилась словами Александра Любимова в документальном фильме о Бодрове известного блогера Юрия Дудя. «Маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: „Я его заметил, я его увидел, я его пригласил“. Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во „Взгляд“ Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений. Скажу больше: когда в нашем доме, в нашей семье случилась трагедия, Саша Любимов не позвонил ни мне, ни маме Сережиной. Не предложил помощь и не спросил: „Света, как ты?“ Хотя он с готовностью участвует во всех фильмах про Сережу, представляясь большим другом», — заявила возлюбленная Бодрова.

«Переезд» в эфир НТВ программы «Жди меня», над которой Светлана работала многие годы, режиссер комментировать отказалась. По словам героини интервью, ей до сих пор больно думать о проекте ее лучшего друга Кушнерева, умершего в начале этого года. Бодрова заявила, что у него еще при жизни отняли любимое детище, «Жди меня», а сейчас пытаются убедить страну в наличии преемственности в программе. «Помните, когда убили Влада Листьева, все проекты, созданные им, начинались с титра „Проект Влада Листьева“. Так вот, „Жди меня“ надо начинать с того, что это „Проект Сергея Кушнерева“. Это честно, это правильно, это дань уважения человеку, за счет бесчисленных идей, таланта и бессонных ночей которого сейчас работают эти люди: произносят слова, им придуманные, пользуются системой поиска, которую он создавал годами», — высказалась Светлана.