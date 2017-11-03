{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
02:45  03 ноября 2017 0

«Мы зацепились друг за друга». Вдова Сергея Бодрова впервые дала интервью

Особую связь с будущим мужем Светлана заметила сразуФото: кадр из фильма «Брат»

Телевизионный режиссер Светлана Бодрова дала первое интервью, спустя 15 лет после пропажи супруга. В нем она поделилась воспоминаниями о знакомстве с мужем, об отношении к «реинкарнации» своего основного проекта — программы «Жди меня» — и возмутительном отрывке из фильма о Бодрове блогера Юрия Дудя.

Интервью Светланы опубликовало интернет-издание COLTA. В нем женщина рассказала, что познакомилась с будущим мужем 20 лет назад, в одно время с создателем культовой программы «Жди меня» Сергеем Кушнеревым. Встреча произошла во время отпуска: телекомпания ВИD отправила сотрудников на Кубу, и в самолете Светлана разговорилась с Кушнеревым, а тот познакомил ее со своим лучшим другом — Сергеем Бодровым.

«И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили, не переставая: о себе, обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: „Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад“. Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь», — поделилась воспоминаниями Светлана.

Также вдова актера возмутилась словами Александра Любимова в документальном фильме о Бодрове известного блогера Юрия Дудя. «Маму Сережину это тоже возмутило. Человек на голубом глазу говорит: „Я его заметил, я его увидел, я его пригласил“. Нет! Никакого отношения к приглашению Бодрова во „Взгляд“ Любимов не имеет. Они никогда не были друзьями, у них никогда не было теплых отношений. Скажу больше: когда в нашем доме, в нашей семье случилась трагедия, Саша Любимов не позвонил ни мне, ни маме Сережиной. Не предложил помощь и не спросил: „Света, как ты?“ Хотя он с готовностью участвует во всех фильмах про Сережу, представляясь большим другом», — заявила возлюбленная Бодрова.

«Переезд» в эфир НТВ программы «Жди меня», над которой Светлана работала многие годы, режиссер комментировать отказалась. По словам героини интервью, ей до сих пор больно думать о проекте ее лучшего друга Кушнерева, умершего в начале этого года. Бодрова заявила, что у него еще при жизни отняли любимое детище, «Жди меня», а сейчас пытаются убедить страну в наличии преемственности в программе. «Помните, когда убили Влада Листьева, все проекты, созданные им, начинались с титра „Проект Влада Листьева“. Так вот, „Жди меня“ надо начинать с того, что это „Проект Сергея Кушнерева“. Это честно, это правильно, это дань уважения человеку, за счет бесчисленных идей, таланта и бессонных ночей которого сейчас работают эти люди: произносят слова, им придуманные, пользуются системой поиска, которую он создавал годами», — высказалась Светлана.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров