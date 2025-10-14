Зампрокурора Белгородской области задержали через две недели после назначения

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан через две недели после назначения. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.

«В Белгородской области задержан заместитель прокурора региона Дмитрий Смирнов», — приводит слова представителя правоохранительных органов «Коммерсант». Уточняется, что статья, по которой проводится расследование в отношении Смирнова, пока не называется.

Дмитрий Смирнов был назначен заместителем прокурора Белгородской области в 2025 году. До перехода на эту должность он работал прокурором города Всеволожск Ленинградской области, где курировал вопросы надзора за исполнением законодательства. Зампрокурора имеет значительный опыт работы в органах прокуратуры, но ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас в отношении задержанного проводятся необходимые следственные действия, детали которых держатся в секрете до завершения проверок.

