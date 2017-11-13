{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
09:00  13 ноября 2017 0

Срыв встречи Путина и Трампа, африканская чума в Тюмени, флаг России уже не тот. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, псих, крик, психбольной, смирительная рубашка, сумасшедший
67% здорового населения России нуждается в психиатрической помощиФото: depositphotos.com © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Здравствуйте, сегодня 13 ноября, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

В Совете Федерации объяснили, кто сорвал встречу Путина и Трампа во Вьетнаме. По словам сенатора Алексея Пушкова, одна из сторон «не хотела, чтобы переговоры состоялись».

Смерти двух популярных личностей Михаила Задорнова и Бориса Ноткина вернули споры по эвтаназии. Что мешает избавить людей от страданий, и когда в России разрешат добровольно уйти из жизни из-за болезни — в материале «URA.RU».

В село Батурино Курганской области приезжали федеральные гости, которые пообещали выделить средства на ремонт полуразрушенной церкви. Однако, здание осталось прежним. Выясняем, куда исчезли деньги и как живет курганская глубинка после визита московских гостей.

Большее половины здорового населения России нуждается в психиатрической помощи. Мы обратились к известному психиатру Михаилу Виноградову, который объясняет, почему стали частыми новости о преступниках, слышавших голоса, и как избежать трагедий из-за душевнобольных.

В Тюмени нашли африканскую чуму свиней. Губернатор Владимир Якушев ввел карантин, в регионе конфискуют скот.

«Немного перепутали». На матче между сборными России и Аргентины болельщикам в «Лужниках» раздали листовки с перепутанными цветами российского флага. ФОТО моментально попало в Сеть и вызвало неоднозначные эмоции.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров