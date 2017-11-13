09:00 13 ноября 2017 0

67% здорового населения России нуждается в психиатрической помощи Фото: depositphotos.com © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 13 ноября, понедельник. И вот главные новости к этому часу:

В Совете Федерации объяснили, кто сорвал встречу Путина и Трампа во Вьетнаме. По словам сенатора Алексея Пушкова, одна из сторон «не хотела, чтобы переговоры состоялись».

Смерти двух популярных личностей Михаила Задорнова и Бориса Ноткина вернули споры по эвтаназии. Что мешает избавить людей от страданий, и когда в России разрешат добровольно уйти из жизни из-за болезни — в материале «URA.RU».

В село Батурино Курганской области приезжали федеральные гости, которые пообещали выделить средства на ремонт полуразрушенной церкви. Однако, здание осталось прежним. Выясняем, куда исчезли деньги и как живет курганская глубинка после визита московских гостей.

Большее половины здорового населения России нуждается в психиатрической помощи. Мы обратились к известному психиатру Михаилу Виноградову, который объясняет, почему стали частыми новости о преступниках, слышавших голоса, и как избежать трагедий из-за душевнобольных.

В Тюмени нашли африканскую чуму свиней. Губернатор Владимир Якушев ввел карантин, в регионе конфискуют скот.

«Немного перепутали». На матче между сборными России и Аргентины болельщикам в «Лужниках» раздали листовки с перепутанными цветами российского флага. ФОТО моментально попало в Сеть и вызвало неоднозначные эмоции.