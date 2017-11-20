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20 ноября 2017
19 ноября 2017
03:15  20 ноября 2017 0

Британские СМИ сообщили о российском корабле с крысами-каннибалами у берегов США. ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли
На самом же деле останки судна принадлежат американскому танкеруФото: Pixabay

Британские СМИ сообщили о том, что в Калифорнии найдены останки российского корабля-призрака под названием «Любовь Орлова», которая якобы дрейфует в океане с 2013 года. На самом же деле «находкой» оказался американский танкер 30-х годов.

О том, что останки принадлежат российскому круизному лайнеру сообщили Mirror, Daily Mail и The Sun. Старый корабль, проданный на металлолом, пропал при буксировке из Канады в Доминиканскую республику в 2013 году. Рассказы о нем издания сопроводили красочными подробностями о том, что судно может кишеть сотнями, если не тысячами крыс-каннибалов, которые питаются своими сородичами.

В своих материалах, как пишет РИА «Новости», таблоиды ссылаются на документальный фильм канала Science Channel, в котором при этом говорится, что останки корабля принадлежат не «Орловой», а танкеру США и находятся у побережья Калифорнии с 1930-х годов.

Двухпалубный корабль, названный в честь народной артистки СССР Любви Орловой, по данным открытых источников, был построен в 1976 году в Югославии. В начале 2013 года он отправился на буксире из порта Сент-Джонс в Канаде в Доминиканскую Республику. По пути трос лопнул и лайнер ушел в дрейф.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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