Президент Литвы пообещал Украине «долгий путь» в Евросоюз

15:08 24 ноября 2017 0

Грибаускайте рассказала о готовности помогать Киеву во вступлении в ЕС Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Украине придется пройти «долгий путь» для вступления в Евросоюз. Перед саммитом Восточного партнерства в Брюсселе политик подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь ЕС по вопросам вступления в блок.

«Конечно, если они будут готовы, как только они будут готовы. Но предстоит долгий путь», — приводит RT цитату Грибаускайте. Она добавила, что Евросоюз оказывает много материальной помощи Украине на реформы, но страна берет не все средства. «Из 12 млрд они взяли только две трети», — добавил литовский лидер.

Президент Украины Петр Порошенко сделал евроинтеграцию основным курсом страны, напоминает агентство Nation News. Киев часто поднимает тему присоединения к Евросоюзу.