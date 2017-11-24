Президент Литвы пообещал Украине «долгий путь» в Евросоюз

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Украине придется пройти «долгий путь» для вступления в Евросоюз. Перед саммитом Восточного партнерства в Брюсселе политик подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь ЕС по вопросам вступления в блок.
«Конечно, если они будут готовы, как только они будут готовы. Но предстоит долгий путь», — приводит RT цитату Грибаускайте. Она добавила, что Евросоюз оказывает много материальной помощи Украине на реформы, но страна берет не все средства. «Из 12 млрд они взяли только две трети», — добавил литовский лидер.
Президент Украины Петр Порошенко сделал евроинтеграцию основным курсом страны, напоминает агентство Nation News. Киев часто поднимает тему присоединения к Евросоюзу.