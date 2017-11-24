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24 ноября 2017
15:08  24 ноября 2017 0

Президент Литвы пообещал Украине «долгий путь» в Евросоюз

Новиков Илья, грибаускайте даля, флаг литвы
Грибаускайте рассказала о готовности помогать Киеву во вступлении в ЕСФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Украине придется пройти «долгий путь» для вступления в Евросоюз. Перед саммитом Восточного партнерства в Брюсселе политик подчеркнул, что Киев может рассчитывать на помощь ЕС по вопросам вступления в блок.

«Конечно, если они будут готовы, как только они будут готовы. Но предстоит долгий путь», — приводит RT цитату Грибаускайте. Она добавила, что Евросоюз оказывает много материальной помощи Украине на реформы, но страна берет не все средства. «Из 12 млрд они взяли только две трети», — добавил литовский лидер.

Президент Украины Петр Порошенко сделал евроинтеграцию основным курсом страны, напоминает агентство Nation News. Киев часто поднимает тему присоединения к Евросоюзу.

Виктор Дорофеев
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