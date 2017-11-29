Екатеринбургский депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов обратил внимание на то, как одна из машин для погрузки багажа в московском аэропорту Шереметьево катается по заснеженному полю рядом с самолетом, при этом периодически уходя в занос и кружась на месте. Парламентарий опубликовал запись с дрифтом погрузчика на своей странице в Facebook.
Запись депутат сделал в аэропорту во время ожидания рейса в Екатеринбург. «Больше всего меня удивила позиция службы безопасности, поскольку действия водителя несли прямую угрозу пассажирам. Удивило, что никто из проезжавших мимо сотрудников аэропорта не остановил его», — прокомментировал ситуацию Иванов в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Вместе с тем, обращаться куда-либо с жалобой депутат не стал, отметив, что и без него найдутся люди, которые разберутся в ситуации.
В пресс-службе Шереметьево заявили, что водитель не является сотрудником аэропорта, пишет РБК. Позднее в комментариях к посту в Соцсети пользователи сообщили, что водитель был уволен, также подписчики назвали депутат «стукачом».
«Тут надо делать выбор, либо сообщать о факте нарушения, либо ждать, пока произойдет ДТП, повредят самолет. Если человек работает на режимном объекте и к нему предъявляют особые требования, то он должен вести себя соответственно. По поводу стукачества — меня это не волнует, у меня есть моя гражданская позиция», — пояснил «URA.RU» свое отношение к ситуации депутат.