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29 ноября 2017
Главные новости 
11:17  29 ноября 2017 0

Уральский депутат заснял «эффектный» дрифт погрузчика рядом с самолетом в Шереметьево. «Это прямая угроза пассажирам». ВИДЕО

Дебаты на 4 канале. Екатеринбург, иванов максим
Максим Иванов уверен, что действия водителя несли прямую угрозу пассажирамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов обратил внимание на то, как одна из машин для погрузки багажа в московском аэропорту Шереметьево катается по заснеженному полю рядом с самолетом, при этом периодически уходя в занос и кружась на месте. Парламентарий опубликовал запись с дрифтом погрузчика на своей странице в Facebook.

Запись депутат сделал в аэропорту во время ожидания рейса в Екатеринбург. «Больше всего меня удивила позиция службы безопасности, поскольку действия водителя несли прямую угрозу пассажирам. Удивило, что никто из проезжавших мимо сотрудников аэропорта не остановил его», — прокомментировал ситуацию Иванов в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Вместе с тем, обращаться куда-либо с жалобой депутат не стал, отметив, что и без него найдутся люди, которые разберутся в ситуации.

В пресс-службе Шереметьево заявили, что водитель не является сотрудником аэропорта, пишет РБК. Позднее в комментариях к посту в Соцсети пользователи сообщили, что водитель был уволен, также подписчики назвали депутат «стукачом».

«Тут надо делать выбор, либо сообщать о факте нарушения, либо ждать, пока произойдет ДТП, повредят самолет. Если человек работает на режимном объекте и к нему предъявляют особые требования, то он должен вести себя соответственно. По поводу стукачества — меня это не волнует, у меня есть моя гражданская позиция», — пояснил «URA.RU» свое отношение к ситуации депутат.

Екатерина Холкина
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