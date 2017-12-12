В «Сколково» прошел новый тренинг участников программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва. На этот раз управленцев не заставляли прыгать с Агурских водопадов, тренинг должен был выявить и развить аналитические способности участников.
Мероприятие проходило с 4 по 7 декабря. Модуль был организован Московской школой управления (МШУ) «Сколково», сообщает РБК со ссылкой на кураторов обучения — научного руководителя МШУ «Сколково» Андря Волкова и главу проектной работы школы Бориса Островского.
Студенты разбились на группы по 5-7 человек и готовили проекты по социальным, экономическим и политическим темам (транспорт, ЖКХ, здравоохранение, федеративное устройство, дорожное строительство, профессиональная ориентация молодежи). Цель — предложить, как можно изменить или реформировать эти сферы.
Программа кадрового резерва состоит из восьми модулей и началась в июне этого года. Закончиться она должна в феврале 2018 года. Некоторые из ее участников уже получили губернаторские кресла. Среди них Дмитрий Азаров (Самарская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ), уральский политик Александр Бурков (Омская область), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Андрей Клычков (Орловская область).
В ходе предыдущих модулей участники программы проходили так называемые командообразуюшее испытания: прыгали в воду со скалы в Сочи, учились стрельбе, парашютным прыжкам и ложились под движущийся БТР. Финальные части программы должны пройти в феврале в Малайзии, Сингапуре и Москве.