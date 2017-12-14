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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:11  14 декабря 2017 0

Ирландцы вложат 100 млн евро в Крым

Крым., мердвень каясы, южный берег крыма, юбк
Строительством гостиниц в Крыму займутся ирландские бизнесменыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ирландские предприниматели инвестируют 100 млн евро на строительство гостиниц в Крыму. Как сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, зарубежные инвесторы заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры

«Мы ожидаем инвестиции в размере около 100 млн евро на бизнес-проекты в Крыму. Ирландские предприниматели заинтересованы прежде всего в развитии туристического сектора», — цитирует Назарова RT.

Ирландцы будут работать с рядом российских компаний. Готовность участвовать в подобных проектах «Известиям» подтвердил ирландский предприниматель Патрик Даффи. Он отметил, что бизнесменов Ирландии также интересует сотрудничество с российскими коллегами в сфере медицинских технологий, пищевой продукции, сельского хозяйства и образования. Ожидается, что ирландская бизнес-делегация посетит Крым в начале следующего года.

Нина Калинина
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