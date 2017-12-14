Ирландцы вложат 100 млн евро в Крым

10:11 14 декабря 2017 0

Строительством гостиниц в Крыму займутся ирландские бизнесмены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ирландские предприниматели инвестируют 100 млн евро на строительство гостиниц в Крыму. Как сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров, зарубежные инвесторы заинтересованы в развитии туристической инфраструктуры

«Мы ожидаем инвестиции в размере около 100 млн евро на бизнес-проекты в Крыму. Ирландские предприниматели заинтересованы прежде всего в развитии туристического сектора», — цитирует Назарова RT.

Ирландцы будут работать с рядом российских компаний. Готовность участвовать в подобных проектах «Известиям» подтвердил ирландский предприниматель Патрик Даффи. Он отметил, что бизнесменов Ирландии также интересует сотрудничество с российскими коллегами в сфере медицинских технологий, пищевой продукции, сельского хозяйства и образования. Ожидается, что ирландская бизнес-делегация посетит Крым в начале следующего года.