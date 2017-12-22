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23 декабря 2017
23:35  22 декабря 2017 8

Судебные приставы арестовали счета Никиты Михалкова

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, михалков никита
Никиту Михалкова оставили без денег из-за судебной тяжбыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Все счета режиссера Никиты Михалкова арестованы сотрудниками Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Арест наложен после решения суда о выплате судебных издержек журналистам по делу о защите чести и достоинства.

Как постановил Савеловский районный суд Москвы, с Никиты Михалкова должны удержать судебные расходы в пользу ООО «ФедералПресс.Медиа» и ООО «ФедералПресс» — 200 тысяч рублей за судебное представительство и 45 638 за транспортные расходы, сообщает информагентство «ФедералПресс». Режиссер, проигравший дело, заявлял, что размер расходов на услуги адвокатов не является соразмерным. Представители СМИ в свою очередь говорят о том, что режиссер намеренно затягивает с выплатой, установленной судом.

Ранее с журналистов газеты «Известия», а также агентства «ФедералПресс» кинорежиссер требовал компенсацию за якобы порочащую его личность информацию в нескольких статьях и удаления фотоизображения с ним. После рассмотрения дела суд отказал Михалкову в удовлетворении иска о защите чести и достоинства.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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