Судебные приставы арестовали счета Никиты Михалкова

Все счета режиссера Никиты Михалкова арестованы сотрудниками Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Арест наложен после решения суда о выплате судебных издержек журналистам по делу о защите чести и достоинства.
Как постановил Савеловский районный суд Москвы, с Никиты Михалкова должны удержать судебные расходы в пользу ООО «ФедералПресс.Медиа» и ООО «ФедералПресс» — 200 тысяч рублей за судебное представительство и 45 638 за транспортные расходы, сообщает информагентство «ФедералПресс». Режиссер, проигравший дело, заявлял, что размер расходов на услуги адвокатов не является соразмерным. Представители СМИ в свою очередь говорят о том, что режиссер намеренно затягивает с выплатой, установленной судом.
Ранее с журналистов газеты «Известия», а также агентства «ФедералПресс» кинорежиссер требовал компенсацию за якобы порочащую его личность информацию в нескольких статьях и удаления фотоизображения с ним. После рассмотрения дела суд отказал Михалкову в удовлетворении иска о защите чести и достоинства.