Финн прорвался на автомобиле через российскую границу

Микроавтобус из Финляндии прорвался через границу России без прохождения таможенного контроля. Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, незаконное пересечение границы без осмотра было совершено на посту «Торфяновка» в Ленинградской области.
«Мы подтверждаем факт несанкционированного выезда микроавтобуса без прохождения таможенного контроля», — цитирует RT сообщение таможенников. Прорыв сквозь российскую границу, как пишет «Федеральное агентство новостей», совершен при попытке досмотреть груз и проверить документы водителя. Водитель нажал на газ вместо того, чтобы подчиниться требованиям таможенников. Ему удалось преодолеть все заграждения и прорваться на территорию России.
Уходя от погони, гражданин Финляндии на автомобиле снес шлагбаум, сообщил источник Nation News. При попытке задержать нарушителя финн напал на сотрудника выборгской таможни, который в результате получил легкие травмы и ссадины. По последним данным, номера на машине с товаром были финские. Водитель — гражданин Финляндии, а пассажир, находившийся в салоне авто, был гражданином России. Через некоторое время злоумышленника задержали.