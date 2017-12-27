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27 декабря 2017
15:01  27 декабря 2017 0

Финн прорвался на автомобиле через российскую границу

Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, шлагбаум, граница, стоп
Гражданин Финляндии снес на таможенном посту шлагбаум и побил таможенника (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Микроавтобус из Финляндии прорвался через границу России без прохождения таможенного контроля. Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении, незаконное пересечение границы без осмотра было совершено на посту «Торфяновка» в Ленинградской области.

«Мы подтверждаем факт несанкционированного выезда микроавтобуса без прохождения таможенного контроля», — цитирует RT сообщение таможенников. Прорыв сквозь российскую границу, как пишет «Федеральное агентство новостей», совершен при попытке досмотреть груз и проверить документы водителя. Водитель нажал на газ вместо того, чтобы подчиниться требованиям таможенников. Ему удалось преодолеть все заграждения и прорваться на территорию России.

Уходя от погони, гражданин Финляндии на автомобиле снес шлагбаум, сообщил источник Nation News. При попытке задержать нарушителя финн напал на сотрудника выборгской таможни, который в результате получил легкие травмы и ссадины. По последним данным, номера на машине с товаром были финские. Водитель — гражданин Финляндии, а пассажир, находившийся в салоне авто, был гражданином России. Через некоторое время злоумышленника задержали.

Нина Калинина
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