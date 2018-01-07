Украине необходимо признать «оккупацией» период пребывания в составе СССР. С таким предложением выступил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — указал он. Историк убежден, что 2017 год являлся «годом столетия начала большевистской агрессии».
По мнению Вятровича, действующему руководству страны необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в 1917—1921 годах. «Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — цитирует Вятровича «Лента.ру».
Вятрович добавил, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, не может быть пересмотрен. В документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.