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07 января 2018
Главные новости Москвы
12:16  07 января 2018 1

На Украине потребовали официально признать советский режим «оккупационным»

Митинг КПРФ на площади Революции. Москва. , митинг коммунистов, митинг кпрф, маркс карл, флаг ссср
Украина пытается дистанцироваться от советского прошлогоФото: Зураб Джавахадзе © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Украине необходимо признать «оккупацией» период пребывания в составе СССР. С таким предложением выступил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — указал он. Историк убежден, что 2017 год являлся «годом столетия начала большевистской агрессии».

По мнению Вятровича, действующему руководству страны необходимо провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), которая существовала в 1917—1921 годах. «Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период», — цитирует Вятровича «Лента.ру».

Вятрович добавил, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, не может быть пересмотрен. В документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.

Сергей Макеев
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