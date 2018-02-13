Солгавший о встрече с Путиным глава МИД Нидерландов подал в отставку

22:01 13 февраля 2018 1

Хальбе Зейлстра подчеркнул, что сделал неверный выбор Фото: Halbe Zijlstra на сайте www.government.nl

Глава МИД Нидерландов Хальбе Зейлстра подал в отставку за день до рабочей поездки в Россию. 12 февраля он признался, что солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

«Я сделал неверный выбор, я не должен был этого делать… Я не вижу другого варианта, кроме как подать в отставку», — цитируют министра «Ведомости». Отметим, что он сознался во лжи незадолго до своего визита в Москву, где 13 февраля должен был впервые в качестве министра встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как писало «URA.RU», ранее Хальбе Зейлстра утверждал, что был на встрече на даче Путина в качестве сотрудника компании Shell. Там он якобы лично слышал, как российский президент говорил о Белоруссии, Украине и Прибалтике как части «Великой России». По словам министра, он счел это «важной геополитической историей, которая может иметь серьезные последствия». Поэтому глава ведомства рассказал об этом от своего лица, чтобы не раскрывать личность человека, который действительно находился там.