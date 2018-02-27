{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Мэр Екатеринбурга: «Бздех не схватишь, в жопу не впятишь». ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,92
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:17  27 февраля 2018 1

Модель из Казахстана будет судиться с женой Аршавина из-за угрозы «отрезать пальцы»

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» . Екатеринбург, фк зенит, аршавин андрей, газпром, футбол
Конфликт произошел из-за видео, на котором спортсмен приобнимает модельФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Генпрокуратуре Казахстана прекратили дело в отношении Алисы Аршавиной. Супруга известного футболиста якобы угрожала казахстанской модели Ольге Семеновой после видео, на котором спортсмен приобнимает девушку. Теперь Семенова намерена подать в суд на Аршавину за клевету.

На супругу футболиста завели уголовное дело по трем статьям. «Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения», — цитирует Starhit сообщение департамента внутренних дел города Алматы.

Казахстанская модель призналась, что не получала каких—либо уведомлений от правоохранительных органов. «Я сама в шоке, мы ничего понять не можем. Меньше часа назад мы общались с дознавателем, он сказал, что дело продолжается и он впервые слышит о том, что его закрыли», — подчеркнула Ольга Семенова, отметив, что узнала о закрытии дела из СМИ. Теперь она намерена подать на Алису Аршавину иск за оскорбление чести и достоинства и за клевету, а также обжаловать дело.

Как писало «URA.RU» ранее, по словам Семеновой, Аршавина представилась майором ФСБ, а в разговоре угрожала модели отрезать ей пальцы, подбросить наркотики и упечь за решетку. При этом ранее супруга футболиста уже представляясь «майором ФСБ». В начале января на борту лайнера «Аэрофлота» она игнорировала требования бортпроводников и пыталась оказывать давление на экипаж.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров