Модель из Казахстана будет судиться с женой Аршавина из-за угрозы «отрезать пальцы»

08:17 27 февраля 2018 1

Конфликт произошел из-за видео, на котором спортсмен приобнимает модель Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Генпрокуратуре Казахстана прекратили дело в отношении Алисы Аршавиной. Супруга известного футболиста якобы угрожала казахстанской модели Ольге Семеновой после видео, на котором спортсмен приобнимает девушку. Теперь Семенова намерена подать в суд на Аршавину за клевету.

На супругу футболиста завели уголовное дело по трем статьям. «Проведенным по уголовному делу досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью, не нашел своего объективного подтверждения», — цитирует Starhit сообщение департамента внутренних дел города Алматы.

Казахстанская модель призналась, что не получала каких—либо уведомлений от правоохранительных органов. «Я сама в шоке, мы ничего понять не можем. Меньше часа назад мы общались с дознавателем, он сказал, что дело продолжается и он впервые слышит о том, что его закрыли», — подчеркнула Ольга Семенова, отметив, что узнала о закрытии дела из СМИ. Теперь она намерена подать на Алису Аршавину иск за оскорбление чести и достоинства и за клевету, а также обжаловать дело.

Как писало «URA.RU» ранее, по словам Семеновой, Аршавина представилась майором ФСБ, а в разговоре угрожала модели отрезать ей пальцы, подбросить наркотики и упечь за решетку. При этом ранее супруга футболиста уже представляясь «майором ФСБ». В начале января на борту лайнера «Аэрофлота» она игнорировала требования бортпроводников и пыталась оказывать давление на экипаж.