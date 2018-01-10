Супруга российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина осыпала угрозами казахстанскую модель Ольгу Семенову из-за появившегося в Сети видео. На кадрах Аршавин на одной из вечеринок в Алма-Ате обнимает Семенову. Об этом рассказала сама модель, которая намерена подать в суд на обидчицу.
По словам Семеновой, Казьмина спустя несколько часов после появления видеозаписи в Сети связалась с ней и начала угрожать, сказав, что «отрежет пальцы». Некоторое время спустя она представилась сотрудником ФСБ и пообещала подбросить наркотики, чтобы модель посадили в тюрьму. В свою очередь, Семенова ее заверяла, что между ней и Аршавиным ничего не было. «Я обращалась к ней на вы, дала свой номер. Предложила позвонить и поговорить о сложившейся ситуации. На что она ответила, что направляется в Алма-Ату, и пожелала мне удачи», — приводит слова казахстанской модели RT.
Отмечается, что сам футболист сделал вид, что не знаком с Семеновой и не помнит, как дал ей свой номер телефона. Девушка сообщила, что собирается подать в суд на Алису Казьмину, подчеркнув, что, если с ней что-нибудь случится, отвечать за это будет супруга футболиста. «Я нотариально заверила фотографии нашей переписки с Казьминой и собираюсь в среду утром написать заявление в прокуратуру и в суд», — пояснила модель.
Ранее супруга Аршавина устроила дебош на борту самолета, также представившись сотрудником ФСБ. Из-за этого ее сняли с рейса, пишет «Национальная служба новостей», после чего она разослалаСМС с угрозами бортпроводникам и пилотам.