Жена заставляет Валерия Леонтьева уйти со сцены

16:44 26 марта 2018 0

Певец устал от концертной деятельности Фото: Валерий Леонтьев, Instagram

Народный артист России Валерий Леонтьев может в скором времени завершить концертную деятельность. Юбилейный бенефис певца в Москве, намеченный на следующий год, возможно, станет последним масштабным выступлением в его карьере.

Друзья Леонтьева и его жены Людмилы Исакович рассказали, что супруга артиста уже давно просит его покинуть сцену, так как гастроли и перелеты отнимают много сил и здоровья. «Людмила прекрасно понимает, что мужа любят зрители, но пришло время подумать о себе! Он с ней согласен, хотя ему и будет непросто принять такое решение: все-таки всю свою жизнь посвятил музыке», — цитирует друзей семьи издание StarHit.

На прошлой неделе большой концерт Валерия Леонтьева состоялся в Санкт-Петербурге, а в Москве в следующем году он планирует представить еще одно грандиозное шоу. Ранее сам певец признавался, что устал от концертной деятельности, но продолжает выступать из чувства долга перед собой и публикой. «Держаться в тонусе помогают такие важные черты для артиста, как самолюбие и уверенность в себе. Эти качества заставляют выходить на сцену при любых погоде и настроении», — признавался Леонтьев.