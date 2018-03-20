Российский поп-певец Валерий Леонтьев отметил 69-летие. К дню рождения звезда отечественной эстрады записал ролик, в котором рассказал фанатам, с чем у него ассоциируется его возраст.
В обращении к поклонникам в Instagram Леонтьев сообщил, что 19 марта ему исполнилось 69 лет. Он поблагодарил фанатов за поздравления, а также остроумно пошутил на тему своего возраста. «Очень волнуюсь, потому что цифра 69 интересная. Я раньше про это только читал в „Камасутре“, но не пробовал. А вот теперь в связи с такой интересной датой наступившей придется попробовать», — признался певец.
Поклонники отметили, что для своего возраста певец прекрасно выглядит. «Молодец… Красавчик… Человек- праздник. Всегда оставайтесь таким», — отметили фанаты. Другие комментаторы выступили с критикой, отметив, что артист злоупотребляет пластическими операциями: «Нет никаких проблем, кроме опоздавших хризантем… Уже не похож на себя», — написали они. Первую подтяжку лица Леонтьев сделал двадцать лет назад и теперь постоянно прибегает к услугам пластических хирургов, уточняет «Экспресс-газета». Поклонники порой даже не узнают певца, путая его с «бабулей-вахтершей», напоминает «Утро.ру».