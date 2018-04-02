После концерта Лепса его поклонница обратилась за помощью спасателей

21:49 02 апреля 2018 0

После выступления Лепса женщина попала в неловкую ситуацию Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сыктывкаре после концерта знаменитого певца Григория Лепса его поклоннице потребовалась помощь спасателей. Местная жительница не смогла снять с опухшего пальца кольцо. Украшение сняли с помощью нитки в течение получаса.

Женщина пояснила, что надела перстень перед выступлением артиста, однако к окончанию концерта рука и палец отекли настолько, что освободиться от кольца без профессиональной помощи было невозможно. Попавшая в неловкую ситуацию, женщина сразу после концерта направилась к спасателям, пишет ИА FlashNord со ссылкой на аварийно-спасательную службу «СПАС-Коми».

Ранее Григорий Лепс удивил поклонников новой песней с использованием нецензурной лексики. Как писало «URA.RU», фанаты певца посчитали, что их кумир последовал веяниям моды, так как ранее он и его творчество не отличались тягой к мату.