14:53 03 апреля 2018 3

Мультфильм «Возвращение в Простоквашино» Фото: vk.com/ © Союзмультфильм

Продолжение советского мультсериала «Простоквашино» выпустила российская киностудия «Союзмультфильм». Новая серия называется «Возвращение в Простоквашино. Часть 1».

Как уточняется, всего до 2020 года студия планирует выпустить 20 серий продолжения «Простоквашино». Длительность каждой — шесть с половиной минут. Как сообщает RT, первая серия, увидевшая свет сейчас, посвящена скончавшемуся недавно актеру и режиссеру Олегу Табакову.

Согласно сюжету новой серии Дядя Федор с родителями и сестрой, которую зовут Вера Павловна, тогда как ее отца — Дмитрий, живут в городе. Из Простоквашино они получают послание от пса Шарика и кота Матроскина — их деревенский дом захвачен грызуном. Узнав об этом, Дядя Федор выдвигается на помощь друзьям.

Писатель Эдуард Успенский, которого в конце серии благодарят за книгу «Дядя Федор, пес и кот», уже назвал безумием несоответствие отчества сестры главного героя и имени ее отца. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» он ранее подчеркивал: «Я буду следить за выходящими на экран сериями нового „Простоквашино“. Потому что это мои герои. Где смогу — я буду говорить и бороться». Зрители разделили эмоции писателя. «Ахаха. Отца дяди Федора зовут Дмитрий, а сестру Вера Павловна», — прокомментировал один из них премьеру в социальной сети «ВКонтакте», где выложен мультфильм.

В целом, судя по имеющимся комментариям, публика сдержанно восприняла «Возвращение в Простоквашино». «Лучше, чем все программы на „Первом“, но не хватает той атмосферы в мульте», — высказался другой комментатор. А третий резюмировал: «Был папа-академик, стал папа-хипстер».