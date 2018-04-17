15:47 17 апреля 2018 0

Ведомство задержало троих боевиков, планировавших теракты в России Фото: скриншот из видеоролика

Сотрудники ФСБ задержали трех сторонников запрещенной в РФ террористической организации ИГ, планировавших серию терактов в Ростовской области. Лидер группировки во время задержания погиб от взрыва.

Боевики получали указания с территории Сирии и планировали совершение резонансных террористических актов. «Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи», — передает RT слова представителей пресс-службы ФСБ.

Всего во время операции было задержано трое боевиков. Главарь ячейки во время задержания оказал вооруженное сопротивление: он привел в действие самодельное взрывчатое устройство, в результате чего получил ранения, несовместимые с жизнью, передает «Федеральное агентство новостей».

Видео: пресс-служба ФСБ РФ

Ранее сотрудники полиции и ФСБ помешали двум жителям Ямала примкнуть к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ. Также силами ведомств в конце марта были задержаны девять членов террористической ячейки «Красноярский джамаат» в Сибири.