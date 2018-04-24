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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:51  24 апреля 2018 0

Экс-главу избирательного штаба Трампа подозревают в сотрудничестве с Дерипаской

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Изъятые материалы остаются засекреченнымиФото: Вениамин Фарготов © URA.RU
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Среди документов, изъятых у Пола Манафорта, экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа, нашлись сведения, подтверждающие его сотрудничество с российским олигархом Олегом Дерипаской. Об этом заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование о возможном вмешательстве России в выборы президента США.

По сообщению агентства Bloomberg, обнаружены видеозаписи с участием Манафорта и его делового партнера Рика Гейста, сделанные в 2015 году. Оба высокопоставленных американца рассказывают о сотрудничестве с российским бизнесменом. Содержание записей неизвестно, поскольку изъятые при обыске дома Манафорта документы остаются опечатанными с июля 2017 года.

Недоброжелатели Трампа утверждают, что в 2006 году Дерипаска якобы финансировал через Манафорта лоббирование интересов российского руководства в США. Ежегодно, до 2009 года, на эти цели уходило до 10 млн долларов. Также, по данным The Wall Street Journal, с 2004 по 2015 год политконсалтинговая компания Манафорта сотрудничала с Дерипаской в отношении Украины, Грузии и Черногории. В 2018 году представители Дерипаски подали иск к фирме Манафорта, обвинив ее в неудачных рекомендациях по инвестированию: вложенные в кабельное телевидение на Украине 18,9 млн долларов были потеряны. Что касается Трампа, то Манафорт якобы предлагал своему российскому партнеру информацию о ходе избирательной кампании действующего президента США.

Как уже сообщало «URA.RU», 6 апреля американский Минфин ввел санкции в отношении компаний Олега Дерипаски — Еn+ Group, «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», после чего акции «Русала» рухнули. 23 апреля американцы назвали условия, при которых готовы отменить ограничения — после этого на гонконгской бирже акции алюминиевого гиганта взлетели более чем на треть.

Владимир Васин
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