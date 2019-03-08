Женщин в московском метро привел в восторг «досмотр с пристрастием» на 8 Марта. ВИДЕО

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 16:46
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Зимняя Москва, метро, вднх, выставка достижений народного хозяйства, московский метрополитен
Метрополитен организовал сразу несколько акцийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Московского метрополитена накануне 8 Марта подготовили для женщин «говорящие» рамки металлодетекторов, которые делают пассажиркам комплименты. Запись акции опубликована на YouTube.

На видео работники станций говорят женщинам дополнительно пройти через рамку, которая якобы среагировала на металл. Большинство из пассажирок после этого выглядят растерянными и смущенными. Однако когда они проходят через рамку, из устройства раздается голос: «Вы невероятно красивы сегодня»; «Вы просто божественны»; «Быть такой красивой — это преступление»; «У вас самая милая улыбка на свете».

Сотрудники метрополитена сразу же вручают удивленным пассажиркам тюльпаны. Некоторые женщины в благодарность даже целуют сотрудников метро. Отметим, Московский метрополитен также организовал бьюти-акцию: на шести станциях обустроили импровизированные салоны красоты. Женщины 7 марта смогли бесплатно сделать макияж и укладку, а также посмотреть показ мод в стиле 20-х годов прошлого века.

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