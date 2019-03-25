Беспилотный трамвай Рогозина рассмешил пользователей соцсетей. «Не переживайте, это для Марса»

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 13:33
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Военно-промышленная конференция. Дмитрий Рогозин. Пермь, рогозин дмитрий, решетников максим
Рогозин анонсировал новинку общественного транспортаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Интернет-пользователи раскритиковали идею медицинского беспилотного трамвая от Роскосмоса. О новинке сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, разработкой опытного образца займется филиал «Центра Хруничева» Усть-Катавский трамвайный завод и компания «Инвитро». «Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное медобслуживание», — цитирует «Интерфакс» главу Роскосмоса. По словам Рогозина, стоимость вагона составит около 26 млн рублей, поскольку новинка предназначается для регионов, в частности для городов-миллионников.

«У нас в крупных городах-то трамвайную инфраструктуру уничтожили, а в регионах он как ездить будет? Его в камаз погрузят и повезут по деревням?», «Дело за малым. Найти в регионах трамвайные пути и работу, на которую надо ездить», — написали @1600iso и @AlexeyPogorelko. В то же время многие стали шутить. «Завидуй, Маск, Рогозин скоро трамвай в космос пошлет!», «Орбитальный трамвай?», «Не переживайте, это для Марса», — отметили @gvidope, @khirhyalan_ai и @spnpoptn.

Ранее Рогозин на своей странице в Twitter похвастался образцом двигателя РД-171МВ. По словам главы Роскосмоса, по мощности ему нет равных в мире.

Пользователи соцсетей высказали предположения и о том, как будет устроен трамвай
Фото: Twitter

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