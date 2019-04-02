Российские банки обяжут выпускать только бесконтактные карты

За последние два года россияне стали чаще пользоваться для оплаты банковскими картами Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать только бесконтактные карты, использующие NFC-технологию. Нововведения коснутся российских банков уже в апреле этого года.

«Visa вводит новые правила с 13 апреля, Mastercard введет 12 апреля 2021 года», — сообщает РБК, ссылаясь на источники в банковской сфере. На запрос журналистов в Visa не ответили, а представители Mastercard подтвердили, что требования будут введены через два года.

Для банков заготовка бесконтактной карты обходится дороже в полтора-два раза, чем контактной, разница уменьшается только при крупных тиражах. Сильнее всего влияет на стоимость карты цена чипа. Расходы на выпуск карт при этом окупаются более высокими показателями использования. В основном контактные карты выпускают в регионах, где они используются чаще для снятия наличных.

Ранее сообщалось, что Visa повысит предельную сумму покупки, которую можно оплатить бесконтактно без ввода пин-кода, до 3 тысяч рублей, напоминает агентство Nation News. Правило начнет действовать с 13 апреля. На данный момент такую операцию можно совершать только при сумме покупки до 1 тысячи рублей.