Студент лично просил Путина о поездке на Байконур фото: соцсети

Президент России Владимир Путин помог студенту Московского Авиационного Института (МАИ) Сергею Горобцу увидеть запуск ракеты на Байконуре. О своей поездке на космодром молодой человек рассказал журналистам.

Студент пояснил, что впервые беседовал с президентом России на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее», где он попросил его организовать поездку на Байконур. «Потом, признаю, совершил немного наглый поступок: я написал письмо в администрацию президента, мол, Владимир Владимирович, добрый день, я такой-то, у нас с вами был разговор, фото прилагается, так все-таки получится поехать или нет? Если нет, то будем работать сами, чтобы заработать на такую поездку. И вот я здесь», — цитирует молодого человека РИА «Новости».

Сергею Горобцу провели на Байконуре обзорную экскурсию, а после предложили ему увидеть старт ракеты своими глазами. Теперь, по словам юноши, он хотел бы посмотреть на запуск космических объектов с космодрома Восточный. «Если будет запуск с Восточного, я тоже не против съездить, меня расстояния не пугают», — заключил студент.

В 2017 году на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» с участием Владимира Путина выпускник одной из школ Калининградской области поделился с главой страны идеями о новом двигателе для гражданской авиации, напоминает «Национальная служба новостей». Президент идею одобрил, а госкорпорация Ростех подарила молодому человеку полет на самом перспективном самолете России МС-21 и экскурсию по предприятиям Объединенной двигателестроительной корпорации. Позже Сергея Горобца пригласили на образовательный форум «ПроеКТОриЯ», по итогам которого его отправили на стажировку в Ростех.

Через год юношу выбрали экспертом от Ростеха для форума «ПроеКТОриЯ», где он помогал другим участникам разрабатывать элементы крыла для самолета Т-500. Сейчас Сергей Горобец учится в МАИ на самолетостроительном факультете и продолжает проектировать летательные аппараты.