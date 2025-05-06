В Ватикане аннулировали символы Папы Римского

В Ватикане прошла церемония аннулирования символов власти, которые принадлежали Папе Римскому Франциску. Об этом рассказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
«Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого „перстня Рыбака“, принадлежавших папе Франциску, состоялась во вторник в Ватикане», — сказал Бруни. Его слова передает РИА Новости.
В соответствии с установленной традицией, папа применяет специальную печать и кольцо при подписании апостольских посланий. Проведенная церемония непосредственно предшествует началу процесса избрания нового руководителя Римско-католической церкви.
В среду вечером в Ватикане начнет работу конклав, на котором будет выбран 267-й понтифик Католической церкви. Для получения этого высокого поста кандидат должен заручиться поддержкой не менее двух третей участников голосования. Право голоса в нынешнем конклаве имеют 133 кардинала.
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