В Кремле ответили на сообщения о возможной отставке Матвиенко

Кремль не собирается комментировать слухи об отставке Валентины Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кремль не намерен комментировать слухи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что мы слухами не занимаемся и слухи не комментируем, тем более кадровые слухи. Вы знаете, что Валентина Ивановна возглавляет Совет Федерации, активно работает в этой должности», — сообщил представитель Кремля. Он подчеркнул, что за последний месяц у Матвиенко было «штук 20» встреч с президентом страны Владимиром Путиным, и уточнил, что иногда они общаются ежедневно.

Ранее журналисты газеты «Коммерсант» Иван Сафронов и Максим Иванов рассказали о своем увольнении из-за материала о возможном уходе Матвиенко с поста председателя Совфеда. Решение об отставке корреспондентов принял акционер СМИ Алишер Усманов, напоминает «Национальная служба новостей». После увольнения журналистов весь отдел политики «Коммерсанта» заявил, что покидает издание. Позднее в Кремле отреагировали на ситуацию, сказав, что следят за конфликтом.