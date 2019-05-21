В Кремле отреагировали на массовые увольнения в «Коммерсанте»

Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в конфликт в «Коммерсанте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за конфликтом в редакции газеты «Коммерсант». В беседе с журналистами Песков подчеркнул, что считает одного из уволенных журналистов Ивана Сафронова «одним из самых талантливых» авторов, однако вмешиваться в ситуацию власти не собираются.

«Безусловно, Кремль следит за происходящим. „Коммерсант“ — очень авторитетное издание, — сказал Песков. Также мы хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. Иван Сафронов один из самых талантливых журналистов, мы с ним взаимодействовали, еще когда президент Владимир Путин был председателем правительства в Белом доме. Но то, что происходит, это исключительно корпоративный вопрос издания. Не считаем, что мы праве вмешиваться в этот процесс».

Ранее журналисты «Коммерсанта» Иван Сафронов и Максим Иванов рассказали о своем увольнении из-за материала о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ. После отставки корреспондентов весь отдел политики «Коммерсанта» заявил, что покидает издание.