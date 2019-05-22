В Москве за организацию массовых беспорядков на 20 суток арестовали соратника Навального

Оппозиционера Леонида Волкова арестовали на 20 суток Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на 20 суток за организацию беспорядков на незаконных акциях протеста, прошедших 9 сентября прошлого года. Такое решение вынес Симоновский районный суд Москвы.

«Суд признал Волкова виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия», — пишет агентство «Интерфакс». Уточняется, что действия Волкова повлекли за собой «причинение вреда здоровью человека или имуществу». В беседе с агентством Волков пояснил, что во время незаконной акции его соратники поцарапали автомобиль и ударили двоих полицейских. В соответствии с Административным кодексом, суд отправил соратника Навального под арест на 20 суток.

В разговоре с «URA.RU» Волков отказался комментировать информацию. Дозвониться до Симоновского суда Москвы на момент публикации материала не удалось.

Волков был одним из организаторов незаконных акций протеста, которые прошли в России 9 сентября 2018 года. В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также других городах власти отказались разрешить митинги, так как публичные мероприятия в единый день голосования запрещены. Однако это не помешало Волкову принимать участие в акциях, за что 21 мая 2019 года он был задержан.

Ранее Волков был депутатом думы Екатеринбурга. Сейчас он возглавляет сеть штабов блогера Навального в нескольких городах России.