«Гангстер в отставке» рассказал, кто пострадает от путинского закона о криминальных авторитетах

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
29 мая 2019 в 19:49
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Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, задержание, криминал, педофилия
Расхитители государственной собственности наносят государству больший ущерб, чем все авторитеты, уверен Михаил ОрскийФото: Keith Allison/Flickr
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Противостояние воров в законе

Конфликтолог, писатель Михаил Орский рассказал журналистам, кому следует опасаться принятого недавно закона об организованных преступных группировках (ОПГ). По словам эксперта в области криминальных «разборок», закон будет применяться против расхитителей госсобственности.

«Закон направлен не против уцелевших „осколков“, а против расхитителей „социалистического имущества“», — приводит слова Орского «Московский комсомолец». Это было бы правильно, поскольку традиционный криминал для безопасности страны угрозы не несет, а «какой-нибудь полковник силовик по факту украл больше, чем все блатные вместе взятые».

Это обусловлено, во-первых, тем, что с начала «нулевых» в России практически полностью искоренили оргпреступность. А из 400 «воров в законе» лишь порядка 50 — этнические славяне, которых могут осудить и отправить в места лишения свободы. Остальных, как показала практика, проще лишить российского гражданства и депортировать.

Что касается громких задержаний авторитетов, таких как Коля Томский и Циркач, то в криминальной среде они никогда не были значимыми фигурами, отметил «отставной гангстер»: их было «не жалко наказать, чтобы продемонстрировать, что закон все-таки начал работать».

Михаил Орский, автор книг «Путь русского гангстера. Легенды лихих девяностых» и «Исповедь русского гангстера. Хроники времен организованного бандитизма» имеет за плечами несколько судимостей. В 90-х он, по данным из открытых источников, принимал участие в «разрешении конфликтов между бизнесменами».

Закон, устанавливающий уголовное наказание для криминальных авторитетов, президент России Владимир Путин подписал 1 апреля, напоминает телеканал 360. Закон был воспринят неоднозначно: многие считают, что статус — не основание для уголовного преследования.

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