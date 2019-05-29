«Гангстер в отставке» рассказал, кто пострадает от путинского закона о криминальных авторитетах

Конфликтолог, писатель Михаил Орский рассказал журналистам, кому следует опасаться принятого недавно закона об организованных преступных группировках (ОПГ). По словам эксперта в области криминальных «разборок», закон будет применяться против расхитителей госсобственности.
«Закон направлен не против уцелевших „осколков“, а против расхитителей „социалистического имущества“», — приводит слова Орского «Московский комсомолец». Это было бы правильно, поскольку традиционный криминал для безопасности страны угрозы не несет, а «какой-нибудь полковник силовик по факту украл больше, чем все блатные вместе взятые».
Это обусловлено, во-первых, тем, что с начала «нулевых» в России практически полностью искоренили оргпреступность. А из 400 «воров в законе» лишь порядка 50 — этнические славяне, которых могут осудить и отправить в места лишения свободы. Остальных, как показала практика, проще лишить российского гражданства и депортировать.
Что касается громких задержаний авторитетов, таких как Коля Томский и Циркач, то в криминальной среде они никогда не были значимыми фигурами, отметил «отставной гангстер»: их было «не жалко наказать, чтобы продемонстрировать, что закон все-таки начал работать».
Михаил Орский, автор книг «Путь русского гангстера. Легенды лихих девяностых» и «Исповедь русского гангстера. Хроники времен организованного бандитизма» имеет за плечами несколько судимостей. В 90-х он, по данным из открытых источников, принимал участие в «разрешении конфликтов между бизнесменами».
Закон, устанавливающий уголовное наказание для криминальных авторитетов, президент России Владимир Путин подписал 1 апреля, напоминает телеканал 360. Закон был воспринят неоднозначно: многие считают, что статус — не основание для уголовного преследования.