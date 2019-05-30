Шпагат Волочковой попал в книгу рекордов

Длина шпагата Анастасии Волочковой составляет 225 сантиметров Фото: Анастасия Волочкова, Instagram

Шпагат экс-примы Большого театра Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России. Замеры показали, что размах ног балерины составляет 225 сантиметров.

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», — цитируют argumenti.ru слова Волочковой. Танцовщица подчеркнула, что много лет работала над собой, чтобы добиться «балетного тела».

Фиксация рекорда состоялась на мастер-классе Волочковой в одном из подмосковных фитнес-клубов. Замерял шпагат эксперт Книги рекордов Андрей Лобков, который для этой цели принес с собой строительную рулетку. За уникальные особенности своего тела балерина удостоилась памятного диплома.