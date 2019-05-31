Лариса Гузеева много пила и терпела постоянные побои Лариса Гузеева, Instagram

Ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева рассказала о том, как жила с мужем, у которого было пристрастие к алкоголю и наркотикам, в эфире одного из выпусков передачи.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил», — цитирует телеведущую газета «Комсомольская правда». По словам Гузеевой, муж стучал гантелей по ее виску и наблюдал, расширяются ли у нее зрачки. В то время ведущая и сама много пила и терпела постоянные побои. Когда она поняла, что такой образ жизни может ее убить, она пошла и вылечилась. Гузеева ушла от мужа в 1991 году. Позже он скончался от передозировки. Телеведущая утверждает, что на сегодняшний день она избавилась от пагубного пристрастия.