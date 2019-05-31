Сергей Шнуров придумал, как можно доименовать и украсить аэропорт Пулково Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предложил дать аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге имя писателя Федора Достоевского. Музыкант также поделился своими идеями о том, как можно украсить воздушную гавань.

«Достоевский — писатель мрачный. Поэтому в Пулково хотелось бы увидеть скульптурную композицию „Бедные люди“ с сумками», — цитирует Шнурова telegram-канал Life Shot. Музыкант также пошутил о том, что «Бедные люди» будут стоять у обычных терминалов эконом-класса. «В вип должен стоять „Идиот“», — пошутил Шнуров, вспомнив еще одно произведение Достоевского. А зону досмотра музыкант сравнил с «Преступлением и наказанием». «Можно придумать такие таблички, будет весело», — резюмировал Шнуров.

Российские аэропорты официально получили новые имена 31 мая. Так, екатеринбургский Кольцово назвали в честь промышленника Акинфия Демидова, челябинскому Баландино присвоили имя создателя атомной бомбы Игоря Курчатова, а тюменский Рощино теперь носит имя химика Дмитрия Менделеева.

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово соответственно получили имена писателя Александра Пушкина, авиаконструктора Андрея Туполева, ученого Михаила Ломоносова. Петербургский Пулково новое имя пока не получил.

Пулково является одним из крупнейших аэропортов России. По данным на 2017 год этот петербургский аэропорт находится на четвертом месте в стране по числу перевезенных пассажиров, уступая только трем московским.