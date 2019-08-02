Сын пермского олигарха будет устраивать фуршеты для правительства

Фирма будет обслуживать приемы в краевом правительстве Фото: Дарья Попова © URA.RU

«Объединенная ресторанная группа», принадлежащая Кириллу Кузяеву — сыну известного пермского бизнесмена Андрея Кузяева, займется обслуживанием мероприятий краевого правительства. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фирма Кузяева-младшего получила контракт на 4 млн 950 тысяч рублей. Подрядчик обязуется обслуживать завтраки, кофе-брейки, обеды, фуршеты и ужины на официальных мероприятиях — готовить блюда европейской и классической кухни, а также предоставлять прохладительные и спиртные напитки. По контракту «Объединенная ресторанная группа» должна организовать работу официантов, поваров и гардеробщиков.

Действует контракт до 20 ноября 2021 года. За это время региональные власти планируют провести как минимум 115 мероприятий — заседаний, конференций, официальных приемов гостей, поездок делегаций и т. д. Услуги будут оказываться не только в Пермском крае, но и в Москве.

Экс-акционер «Пермнефти», генеральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев входит в список Forbes «200 богатейших бизнесменов России». Его состояние оценивается в 500 миллионов долларов.