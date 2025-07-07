Телеведущая Регина Тодоренко правильно делает, что на последних сроках беременности активно занимается спортом. Об этом в разговоре с URA.RU заявила доктор медицинских наук, профессор, врач акушер-гинеколог Регина Балтер, оценивая видео, которым поделилась теледива. Кадры вызвали бурную реакцию пользователей, которые стали переживать за состояние малыша.
«Если организм тренированный, подготовленный, то нет никакого риска. Если для нее это привычные упражнения, то это как раз и есть физкультура. Ничего здесь плохого я не вижу. Прекрасная подготовка к родам, это даже полезно», — пояснила Балтер.
Регина скоро станет мамой третьего малыша. Предыдущие беременности она также была довольно активной и занималась как спортом, так и йогой. Таким образом она смогла быстро вернуть свою форму.
«Гибкое выносливое тело = ежедневные тренировки. Как только я почувствовала себя лучше — токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом. Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам, к восстановлению. Не знаю, какой сценарий мне предписан, но сейчас я чувствую энергию от спорта!» — поделилась звезда.
Поддерживает активную беременность и врач акушер-гинеколог Никита Истомин.
«В этом нет ничего особенного и страшного. Если беременность без осложнения, такая легкая нагрузка вполне допустима. Но важно помнить, что все нагрузки только с разрешения врача и только при беременности без осложнений. Сроки нагрузок не регламентируются и вполне допустимы до 36-37 недели и даже позже», — пояснил врач.
Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов воспитывают двух сыновей: Михаил появился на свет в декабре 2018-го, Мирослав родился в июле 2002 года. Сейчас звездные родители ждут третьего сына.
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