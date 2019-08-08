Авиаперелеты из России в Грузию подорожали почти в полтора раза

Стоимость перелета из России в Грузию выросла на 36-55% после того, как президент России Владимир Путин запретил авиасообщение с Грузией. К таким выводам пришли аналитики туроператора Biletix и сервисов покупки авиабилетов «Туту.ру» и Kupibilet.
«Перелет в Грузию и обратно в период с 8 по 31 июля вырос в цене в среднем на 36% по сравнению с таким же периодом в июне», — приводят «Известия» результаты исследования туроператора Biletix. Билеты из России в Грузию, купленные через сервис «Туту.ру» в июле, подорожали в среднем на 55% по сравнению с билетами, приобретенными в июне, сообщила представитель сервиса Наталья Анисимова.
Билеты в Грузию подорожали на 11% в считанные часы после запрета авиаперелетов, уточняет пресс-секретарь Kupibilet Андрей Мальцев. «Пассажиры воспользовались последними возможностями улететь без пересадки», — считает Мальцев. По его словам, сейчас проще всего попасть в Грузию через Баку, Ереван, Минск, Стамбул и Нур-Султан.
Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией после прошедших в стране антироссийских митингов, напоминает «Национальная служба новостей». Это ограничение снизило турпоток в Грузию и обвалило курс грузинского лари до исторического минимума. Из-за указа российского лидера грузинская экономика потеряла 44 миллиона долларов, а российские операторы — 150 миллионов рублей.