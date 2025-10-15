Лавров: Россия запросила у США комментарий о ударах по энергообъектам РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона направила официальный запрос США с требованием прокомментировать публикацию Financial Times о помощи Вашингтона в нанесении ударов по российским энергетическим объектам. Об этом глава МИД заявил в интервью.
«Много пишут, и далеко не все из таких „ударов в колокол“ подтверждается. Но, конечно, мы на это обратили внимание. Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times».— заявил Лавров для «Коммерсанта».
12 октября Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что разведка США несколько месяцев предоставляет Украине данные для ударов по критическим российским объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы в глубине территории РФ.
На момент интервью ответ от американской стороны еще не был получен. Лавров отметил, что запрос был направлен несколько дней назад после публикации материала.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что США уже несколько месяцев предоставляют Украине разведывательную информацию для нанесения ударов по российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы. При этом Вашингтон не устанавливает ограничений для Киева по целям на территории России, однако не уточняет, распространяется ли это на использование американского вооружения.
